AGORA: Motociclista morre após parar debaixo de carreta em Campo Grande

Uma motociclista, ainda não identificada, morreu depois de ser atingida por uma carreta na Rua Coxim, paralela a Avenida Consul Assaf Trad, na região do Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje (25).

Conforme o apurado pelo JD1 no local, a vítima seguia para o serviço com uma colega na garupa. Ao ver que seriam atingidas pelo veículo, a passageira pulou da moto em movimento, enquanto a motociclista acabou sendo atingida e foi parar debaixo do veículo.

Após um trabalho minucioso, as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) conseguiram tirar ela debaixo das rodas da carreta, socorrendo a mulher em estado gravíssimo.

No entanto, apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Além do socorro, equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também foram acionadas para atender o caso e fazer as verificações iniciais a respeito do acidente.

