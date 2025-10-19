Menu
Trânsito

AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande

Sinistro aconteceu no cruzamento das ruas Pinto D'Água e Colheiros, no bairro Recanto dos Pássaros

19 outubro 2025 - 23h18Luiz Vinicius     atualizado em 19/10/2025 às 23h20
Motociclista não resistiu ao impacto da batidaMotociclista não resistiu ao impacto da batida   (Luiz Vinicius)

Motociclista, identificado como Gabriel Oliveira Cardoso, de 20 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo uma picape, na noite deste domingo, dia 19 de outubro, no cruzamento das ruas Pinto D'Água e Colheiros, no bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o motociclista seguia pela rua Colheiros e ao fazer a conversão para entrar na rua Pinto D'Água, colidiu na lateral de uma picape Fiat Strada.

As primeiras informações apontam que Gabriel não teria respeitado a sinalização de pare do cruzamento, invadindo assim, a preferencial da via. Ele estava trabalhando no momento do acidente e atuava em uma empresa na Avenida Júlio de Castilho.

A reportagem também apurou com a Polícia Militar que a motocicleta estava no nome da vítima, apenas com o licenciamento atrasado.

O condutor da picape precisou ser acolhido por alguns pessoas, pois devido ao acidente, passou mal e chegou a receber atendimento médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Civil e a Polícia Científica também se fizeram presentes no local para os trabalhos e levantamentos de praxe.

