AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário

Luiz Vinicius e Vinicius Santos atualizado em 27/01/2026 às 20h30

Motociclista, até o momento não identificado, morreu na noite desta terça-feira, dia 27, após ser atingido por um veículo de passeio na rua Tenente Lira, no Jardim Seminário, em Campo Grande.

A reportagem apurou que o condutor de um Cherry Tiggo foi desviar de dois buracos na pista, onde acabou entrando na pista contrária e colidindo frontalmente coma motocicleta.

O impacto foi forte e o motociclista não resistiu aos ferimentos, morrendo antes mesmo da chegada do atendimento médico. Unidade de resgate esteve no local e apenas constatou o óbito.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolou a área para realizar os levantamentos iniciais do acidente. É aguardada a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

As autoridades vão coletar informações a respeito do caso, principalmente o depoimento do motorista do veículo de passeio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também