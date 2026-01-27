AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário

Motociclista, até o momento não identificado, morreu na noite desta terça-feira, dia 27, após ser atingido por um veículo de passeio na rua Tenente Lira, no Jardim Seminário, em Campo Grande.
A reportagem apurou que o condutor de um Cherry Tiggo foi desviar de dois buracos na pista, onde acabou entrando na pista contrária e colidindo frontalmente coma motocicleta.
O impacto foi forte e o motociclista não resistiu aos ferimentos, morrendo antes mesmo da chegada do atendimento médico. Unidade de resgate esteve no local e apenas constatou o óbito.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolou a área para realizar os levantamentos iniciais do acidente. É aguardada a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.
As autoridades vão coletar informações a respeito do caso, principalmente o depoimento do motorista do veículo de passeio.Reportar Erro