AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans

Passageiro de um Peugeot, ainda não identificado, morreu em decorrência de um gravíssimo acidente de trânsito envolvendo a mureta na noite deste sábado, dia 29, na Avenida Gunter Hans, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

O motorista foi socorrido em estado gravíssimo e está sendo estabilizado na viatura do Corpo de Bombeiros, para poder ser encaminhado para uma unidade hospitalar.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, o veículo estava pela via e seguia no fluxo do centro ao bairro, quando por motivos a serem esclarecidos, houve o choque contra a mureta no canteiro central.

Essa obra, inclusive, é palco de reclamações de populares e motoristas. A obra está parada e não há previsão para que ela seja concluída, perdurando há anos, desde a gestão passada e segue ainda tendo dificuldades com a atual gestão da prefeitura.

O local foi isolado para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil.

