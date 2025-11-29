Menu
Trânsito

AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans

Motorista foi socorrido em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros

29 novembro 2025 - 23h00Luiz Vinicius     atualizado em 29/11/2025 às 23h08
Peugeout bateu com violência na muretaPeugeout bateu com violência na mureta   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Passageiro de um Peugeot, ainda não identificado, morreu em decorrência de um gravíssimo acidente de trânsito envolvendo a mureta na noite deste sábado, dia 29, na Avenida Gunter Hans, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

O motorista foi socorrido em estado gravíssimo e está sendo estabilizado na viatura do Corpo de Bombeiros, para poder ser encaminhado para uma unidade hospitalar.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, o veículo estava pela via e seguia no fluxo do centro ao bairro, quando por motivos a serem esclarecidos, houve o choque contra a mureta no canteiro central.

Essa obra, inclusive, é palco de reclamações de populares e motoristas. A obra está parada e não há previsão para que ela seja concluída, perdurando há anos, desde a gestão passada e segue ainda tendo dificuldades com a atual gestão da prefeitura.

O local foi isolado para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil.

