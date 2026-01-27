Ajudante de pedreiro é a vítima fatal do acidente com carro no Jardim Seminário

Luiz Vinicius e Vinicius Santos atualizado em 27/01/2026 às 21h01

Foi identificado como Paulo Maria Bispo, de 60 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente na noite desta terça-feira, dia 27, na rua Tenente Lira, no Jardim Seminário, em Campo Grande.

Ele foi atingido por um Cherry Tiggo, conduzido por um homem, que conforme apuração da reportagem, desviou de ao menos dois buracos e acabou invadindo a pista contrária.

O JD1 Notícias apurou que a rua inteira está esburacada e "quase intransitável".

A vítima era natural de Glória de Dourados.

O impacto foi forte e o motociclista não resistiu aos ferimentos, morrendo antes mesmo da chegada do atendimento médico. Unidade de resgate esteve no local e apenas constatou o óbito.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os levantamentos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também