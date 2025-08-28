Após acidente, pista é completamente liberada em ambos os sentidos na BR-163, em Anhanduí

Três carretas pegaram fogo após um grave acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (28), na BR-163, próximo do distrito de Anhanduí, em Campo Grande. Por conta da dinâmica, a pista havia sido completamente fechada nos dois sentidos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a pista foi completamente liberada em ambos os sentidos por volta das 17h.

Acidente -

As informações iniciais apontam que duas carretas e um caminhão tanque teriam colidido, causando uma explosão em seguida. Duas pessoas podem ter morrido no acidente.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para anteder a ocorrência. Mais informações a respeito do caso deverão ser repassadas em breve pelas autoridades.

