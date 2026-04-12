Após consumo de álcool, idoso provoca acidentes e termina preso em Maracaju

Um idoso de 74 anos foi preso na madrugada deste domingo (12), em Maracaju, após se envolver em uma sequência de colisões enquanto dirigia sob efeito de álcool. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via 190 por volta de 00h12 para atender um acidente de trânsito na rua Vacaria, localizada na Vila Adrien.

No local, os policiais constataram que o condutor de um Fiat Palio prata seguia no sentido sul/norte quando colidiu contra a traseira e a lateral esquerda de um VW Golf preto, que estava estacionado na via. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra um muro e, em seguida, atingiu uma árvore do outro lado da rua.

Ainda conforme a PM, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e confessou ter ingerido bebida alcoólica, do tipo cerveja. Apesar do acidente, ele estava consciente e orientado, apresentando apenas uma pequena lesão na região acima do nariz.

O teste do etilômetro não foi realizado, sendo então lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez (TCE). Diante da situação, o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

O delegado de plantão lavrou o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), e o idoso permanece à disposição da Justiça. Dirigir sob efeito de álcool é considerado crime e segue como uma das principais causas de acidentes de trânsito, colocando em risco a vida de motoristas, passageiros e pedestres.

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