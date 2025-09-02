Menu
Trânsito

Assessor parlamentar morre em acidente entre moto e caminhonete em Campo Grande

Motociclista trabalhava com a equipe de Papy, presidente da Câmara Municipal

02 setembro 2025 - 10h43Luiz Vinicius e Sarah Chaves    atualizado em 02/09/2025 às 12h04
Motociclista ainda bateu na traseira de um veículo estacionadoMotociclista ainda bateu na traseira de um veículo estacionado   (Sarah Chaves)

O motociclista e assessor parlamentar Wagner de Souza Pereira, de 61 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (2), no cruzamento das ruas 15 de Novembro e Bahia, na região central de Campo Grande.

Ele teria se envolvido em uma colisão com uma caminhonete e com o impacto, conforme apurado pela reportagem, acabou atingindo um veículo Ford Fusion, estacionado, agravando sua condição de saúde.

Informações do tenente Valerio Pereira, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, aponta, de forma preliminar, que o motociclista seguia pela rua Bahia, enquanto a caminhonete estava pela rua 15 de Novembro.

No cruzamento das vias, houve a colisão entre os dois veículos e consequentemente, o motociclista foi arremessado, batendo no veículo estacionado já na rua 15 de Novembro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou manobras de reanimação na vítima por vários minutos, contudo, Wagner não resistiu e foi a óbito ainda no local.

A rua 15 de Novembro está fechada para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, enquanto a rua Bahia segue com o fluxo lento.

