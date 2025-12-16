Menu
Batida frontal entre carro e moto deixa duas pessoas mortas em rodovia de Três Lagoas

Três crianças que estavam no veículo de passeio ficaram feridas; suspeita é que condutora tenha invadido a pista contrária

16 dezembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Motocicleta ficou destruída em razão do acidenteMotocicleta ficou destruída em razão do acidente   (24H News MS)

O motoentregador Fernando Marconi Ramos, de 27 anos, e a condutora do Fiat Pálio, Fernanda Taina Costa da Silva, de 28 anos, morreram em uma colisão frontal entre os dois veículos no começo da madrugada desta terça-feira, dia 16, na BR-158, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

No veículo de passeio ainda estavam três crianças, sendo uma menina, de 9 anos, um menino, de 5 anos, e um bebê, de 9 meses, todos no banco traseiro. Elas foram socorridas para o Hospital Regional e não foi revelado o estado de saúde delas.

Segundo informações do site 24H News MS, autoridades apontaram que não houve testemunhas no momento do acidente, dificultando inicialmente os levantamentos. Porém, conforme marcas na pista, foi possível observar que Fernando, que conduzia uma Honda Bros, seguia no sentido Shopping Três Lagoas a Avenida Ranulpho Marques Leal, enquanto Fernanda seguia na pista contrária.

Por motivos ainda desconhecidos, a jovem teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com a motocicleta. Em razão do impacto da batida, Fernando e Fernanda morreram ainda no local.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram presentes no local realizando os levantamentos de praxe.

As circunstâncias exatas sobre o acidente serão devidamente apuradas pela Polícia Civil.

