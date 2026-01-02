Menu
Menu Busca sexta, 02 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Trânsito

Bêbado, idoso sai para dirigir na virada do ano, causa acidente e termina preso em Coxim

Além de confessar a embriaguez, a CNH dele estava vencida desde 2007

02 janeiro 2026 - 13h39Luiz Vinicius
Idoso foi preso em flagranteIdoso foi preso em flagrante   (Edição MS)

Com sinais de embriaguez, um idoso, de 72 anos, foi preso durante a madrugada desta quinta-feira, dia 1°, ao provocar um acidente de trânsito no bairro Flávio Garcia, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava conduzindo um Fiat Pálio, quando por motivos a serem apurados, colidiu contra um Chevrolet Celta, logo nos primeiros minutos de 2026.

Segundo o site Edição MS, ninguém se feriu no acidente. Porém, a Polícia Militar foi acionada e o idoso confessou aos agentes que havia bebido na feira popular durante a noite anterior.

Além disso, a equipe policial constatou que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dele estava vencida desde 2007. Ele acabou preso em flagrante.

O caso foi registrado como condução de veículo automotor sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa na Delegacia de Polícia de Coxim.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carro parou nas margens da rodovia
Trânsito
Três pessoas ficam feridas após carro sair da pista em rodovia de Nova Andradina
Bombeiros socorreram a mulher após o acidente
Trânsito
Mulher sofre mal súbito e bate carro em guard-rail na BR-158, em Três Lagoas
Carro ficou destruído
Trânsito
Carro capota a MS-347 e ocupantes são socorridos para hospital de Nioaque
Veículo ficou danificado com o acidente
Trânsito
VÍDEO: Motorista derruba poste com transformadores e condomínio fica sem luz no Pioneiros
Acidente deixou moto bastante danificada
Trânsito
VÍDEO: Motorista sem CNH tenta conversão, mas causa acidente com motociclista em Maracaju
PRF abordou o condutor e reteve o veículo
Trânsito
Segurança em 1º lugar? De capacete, motorista dirige ônibus sem para-brisa em Paranaíba
Carros ficaram danificados com o acidente
Trânsito
Colisão entre caminhonete e carro deixa ao menos um ferido na MS-141, em Ivinhema
Carro ficou capotado às margens da pista
Trânsito
Douradense sobrevive a capotamento, mas morre atropelada em rodovia do Paraná
Poste de energia contém fios de alta tensão
Trânsito
VÍDEO: Motorista perde controle e atinge poste na rua Vitório Zeola
Douglas era natural de Novo Hamburgo
Trânsito
Caminhoneiro de RS morre após tombar carreta em rodovia de Mundo Novo

Mais Lidas

Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital