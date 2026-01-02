Bêbado, idoso sai para dirigir na virada do ano, causa acidente e termina preso em Coxim

Com sinais de embriaguez, um idoso, de 72 anos, foi preso durante a madrugada desta quinta-feira, dia 1°, ao provocar um acidente de trânsito no bairro Flávio Garcia, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava conduzindo um Fiat Pálio, quando por motivos a serem apurados, colidiu contra um Chevrolet Celta, logo nos primeiros minutos de 2026.

Segundo o site Edição MS, ninguém se feriu no acidente. Porém, a Polícia Militar foi acionada e o idoso confessou aos agentes que havia bebido na feira popular durante a noite anterior.

Além disso, a equipe policial constatou que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dele estava vencida desde 2007. Ele acabou preso em flagrante.

O caso foi registrado como condução de veículo automotor sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa na Delegacia de Polícia de Coxim.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também