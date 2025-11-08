Menu
Menu Busca sábado, 08 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Bêbado, motorista provoca acidente e capota carro na Avenida Afonso Pena

Ele foi preso em flagrante por conduzir veículo sob influência de álcool

08 novembro 2025 - 15h13Luiz Vinicius
Jetta capotou após o acidenteJetta capotou após o acidente   (Reprodução/via Instagram @passeandoemcampogrande)

Motorista, de 21 anos, foi preso em flagrante no final da noite desta sexta-feira, dia 7, após provocar um acidente de trânsito e capotar o próprio veículo na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Ele recusou realizar o teste do bafômetro, mas estava com sinais de embriaguez evidentes, como odor etílico, fala alterada, vermelhidão ocular e falta de equilíbrio.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o jovem conduzia um Volkswagen Jetta e colidiu o veículo contra um Chevrolet Ônix. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção e atingiu mais dois veículos estacionados, antes de capotar.

Apesar da dinâmica dos fatos, ninguém ficou ferido e não foi necessário o acionamento do Samu ou do Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme o registro, um policial civil lotado em Santa Rita do Pardo, relatou aos policiais militares que o condutor tentou fugir do local, mas que ele impediu o ato, mantendo o jovem no local do acidente.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Trânsito
Motociclista morre após acidente em avenida do São Conrado
Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Vitima dos grave acidente
Trânsito
Quatro moradores de Três Lagoas morrem em grave acidente em rodovia paulista
Nicholas bateu na traseira do caminhão
Trânsito
Jovem que bateu moto em caminhão morre quase um mês após acidente em Anastácio
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande
Motocicleta da vítima ficou danificada
Trânsito
Testemunhas viram motociclista bebendo antes de acidente fatal em São Gabriel
Acidente aconteceu na região do centro da cidade
Trânsito
Motociclista morre após se envolver em acidente com carro em São Gabriel do Oeste
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
Caminhonete parou nas margens da rodovia
Trânsito
Motorista capota caminhonete, morre e passageiro é socorrido na BR-262, em MS
Motociclista atingiu a traseira da picape
Trânsito
VÍDEO: Motociclista 'não vê' carro e sofre fratura exposta em acidente em Maracaju

Mais Lidas

Um dia nublado e escuro em Campo Grande
Clima
'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande