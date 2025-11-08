Bêbado, motorista provoca acidente e capota carro na Avenida Afonso Pena

Motorista, de 21 anos, foi preso em flagrante no final da noite desta sexta-feira, dia 7, após provocar um acidente de trânsito e capotar o próprio veículo na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Ele recusou realizar o teste do bafômetro, mas estava com sinais de embriaguez evidentes, como odor etílico, fala alterada, vermelhidão ocular e falta de equilíbrio.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o jovem conduzia um Volkswagen Jetta e colidiu o veículo contra um Chevrolet Ônix. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção e atingiu mais dois veículos estacionados, antes de capotar.

Apesar da dinâmica dos fatos, ninguém ficou ferido e não foi necessário o acionamento do Samu ou do Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme o registro, um policial civil lotado em Santa Rita do Pardo, relatou aos policiais militares que o condutor tentou fugir do local, mas que ele impediu o ato, mantendo o jovem no local do acidente.

