Menu
Menu Busca sexta, 24 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Câmera registra acidente que terminou na morte de tia e sobrinha em Três Lagoas

Janaína Correia e Carolaine Vicente não resistiram ao impacto e ferimentos da colisão

24 outubro 2025 - 08h39Luiz Vinicius
Acidente aconteceu em Três LagoasAcidente aconteceu em Três Lagoas   (Rádio Caçula)

Imagens de uma câmera de segurança captaram o exato momento em que acontece o acidente entre um ônibus e uma motocicleta, na qual estavam Janaína Correia de Araújo, de 36 anos, que pilotava a moto, e Carolaine Vicente da Silva, de 24 anos, tia e sobrinha, respectivamente.

A colisão entre os dois veículos aconteceu no cruzamento das ruas Sandra de Oliveira e Rosalvo R. Nunes, em Três Lagoas, no final da tarde desta quinta-feira, dia 23. Janaína não teria respeitado a preferencial.

Conforme as imagens divulgadas pelo portal 24H News MS, devido ao impacto, tia e sobrinha foram arremessadas contra um gramado de uma calçada e sofreram ferimentos graves.

Mesmo com acionamento de equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), as duas mulheres não resistiram e faleceram no local dos fatos.

Além da Polícia Militar, estiveram trabalhando no local a Polícia Civil e a Polícia Científica para os levantamentos de praxe.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima não sobreviveu ao atropelamento
Trânsito
Pedestre morre após ser atropelado por carro na MS-379, em Douradina
Vítimas que morreram no acidente
Trânsito
Tia e sobrinha morrem em grave acidente entre moto e ônibus em Três Lagoas
Matheus Smarce era natural de Assis
Trânsito
Natural de SP, motorista que morreu em acidente na MS-480 tinha 27 anos
Caminhonete ficou destruída
Trânsito
Motorista de caminhonete morre em grave acidente na MS-480
Motorista morreu carbonizado
Trânsito
Motorista que morreu carbonizado em acidente em Três Lagoas tinha 57 anos
Motorista morreu carbonizado
Trânsito
Motorista de Corolla morre carbonizado em capotamento na BR-158, em Três Lagoas
Motociclista não resistiu ao impacto da colisão
Trânsito
Motociclista fura preferencial e morre em acidente com carro em Costa Rica
Fernanda atuava na MPF de Dourados
Trânsito
Mulher que morreu em acidente na BR-163 era assessora do MPF de Dourados
Veículo da vítima ficou completamente destruído
Trânsito
Mulher é a vítima fatal de acidente envolvendo quatro veículos na BR-163, em Juti
Acidente paralizou a rodovia
Trânsito
Grave acidente envolvendo quatro veículos deixa uma pessoa morta entre Juti e Naviraí

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga