Câmera registra acidente que terminou na morte de tia e sobrinha em Três Lagoas

Imagens de uma câmera de segurança captaram o exato momento em que acontece o acidente entre um ônibus e uma motocicleta, na qual estavam Janaína Correia de Araújo, de 36 anos, que pilotava a moto, e Carolaine Vicente da Silva, de 24 anos, tia e sobrinha, respectivamente.

A colisão entre os dois veículos aconteceu no cruzamento das ruas Sandra de Oliveira e Rosalvo R. Nunes, em Três Lagoas, no final da tarde desta quinta-feira, dia 23. Janaína não teria respeitado a preferencial.

Conforme as imagens divulgadas pelo portal 24H News MS, devido ao impacto, tia e sobrinha foram arremessadas contra um gramado de uma calçada e sofreram ferimentos graves.

Mesmo com acionamento de equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), as duas mulheres não resistiram e faleceram no local dos fatos.

Além da Polícia Militar, estiveram trabalhando no local a Polícia Civil e a Polícia Científica para os levantamentos de praxe.

