Caminhão cai de ponte e motorista morre na BR-163, em Pedro Gomes

Caminhoneiro, de 39 anos, que não teve a identificação revelada, morreu na manhã desta sexta-feira, dia 23, após o caminhão que conduzia cair da ponte na BR-163, em Pedro Gomes. O veículo ficou nas margens do rio Piquiri.

Por motivos a serem apurados, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu contra a estrutura que protege a ponte e caiu no leito do rio.

Conforme as informações do site Coxim Agora, o caminhão estava no sentindo de Coxim para Sonora. Com a queda, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes mesmo do socorro chegar.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, assim como equipes da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia, além da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim, onde passará por exames necroscópicos.

