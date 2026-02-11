Caminhão com colheitadeira cai em barranco na Serra de Maracaju

Mais um acidente de trânsito na Serra de Maracaju, na região da BR-060, em Nioaque, foi registrado. Na manhã desta quarta-feira, um caminhão carregado com uma colheitadeira, saiu da pista e caiu em um barranco.

O caminhoneiro, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e a acabou saindo da pista.

Segundo informações do portal Jardim MS News, uma ambulância que passava pelo local que notou a situação e parou para prestar socorro. A princípio, o condutor não sofreu ferimentos graves.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal estiveram na rodovia para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança no trecho até a retirada do caminhão.

