Caminhoneiro que morreu em acidente em Paranaíba tinha 49 anos

Foi identificado como Odair José de Souza, de 49 anos, o motorista que morreu em um grave acidente de trânsito entre um caminhão e uma carreta, na BR-158, entre Paranaíba e Aparecida do Taboado.

O caminhoneiro, natural de Pereira Barreto, em São Paulo, estava acompanhado de um ajudante, que sobreviveu ao acidente e foi socorrido para atendimento médico na Santa Casa do município.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, Odair estava seguindo no sentido Aparecida do Taboado. No boletim de ocorrência, a informação que consta é que o caminhão teria ficado sem freios, perdendo o controle e colidindo contra a carreta.

Ainda conforme o registro, o acidente teria acontecido enquanto estava acontecendo o sistema 'Pare e Siga' na rodovia.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

