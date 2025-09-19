Menu
Trânsito

Caminhoneiro sofre mal súbito, bate contra guard rail e morre na BR-163, em Rio Verde

Socorristas foram acionados e tentaram reanimação no motorista, mas não houve reversão no quadro

19 setembro 2025 - 09h40Luiz Vinicius
Fato aconteceu nas primeiras horas da manhãFato aconteceu nas primeiras horas da manhã   (Rio Verde News)

Caminhoneiro, ainda não identificado, morreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (19), após sofrer um mal súbito e colidir o caminhão baú em um guard rail, na BR-163, entre os municípios de Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste.

Informações iniciais apontam que o caso aconteceu no fim da madrugada, por volta das 5h30.

Segundo o portal Rio Verde News, o caminhoneiro se deslocava pela rodovia e no KM 656, sofreu o mal súbito e bateu contra o guarda rail em uma curva da rodovia.

Equipes da Motiva, concessionária responsável pela rodovia, e socorristas de São Gabriel do Oeste foram acionados e chegaram a realizar manobras de reanimação, contudo, não houve êxito na reversão do quadro.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

