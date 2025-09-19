Caminhoneiro sofre mal súbito, bate contra guard rail e morre na BR-163, em Rio Verde

Caminhoneiro, ainda não identificado, morreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (19), após sofrer um mal súbito e colidir o caminhão baú em um guard rail, na BR-163, entre os municípios de Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste.

Informações iniciais apontam que o caso aconteceu no fim da madrugada, por volta das 5h30.

Segundo o portal Rio Verde News, o caminhoneiro se deslocava pela rodovia e no KM 656, sofreu o mal súbito e bateu contra o guarda rail em uma curva da rodovia.

Equipes da Motiva, concessionária responsável pela rodovia, e socorristas de São Gabriel do Oeste foram acionados e chegaram a realizar manobras de reanimação, contudo, não houve êxito na reversão do quadro.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também