Caminhoneiro sul-mato-grossense morre durante acidente em rodovia do Paraná

O caminhoneiro Eduardo da Silva Conceição, de 43 anos, e natural de Mundo Novo, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (8), na PR-484, no trecho entre as cidades de Boa Vista da Aparecida e Capitão Leônidas Marques, no Paraná.

O acidente em questão envolveu dois caminhões. Eduardo ficou preso nas ferragens da cabine e não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local, mesmo com o trabalho dos socorristas.

Informações do portal CGN, o sul-mato-grossense seguia no senti de Boa Vista da Aparecida para Capitão Leônidas Marques, quando por motivos a serem apurados pelas autoridades, tombou o caminhão e colidiu lateralmente com outro veículo, conduzido por um idoso, de 66 anos.

O idoso sofreu ferimentos leves e foi encaminhado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para uma unidade de saúde.

Ainda conforme o site local, Eduardo da Silva trabalhava com o transporte de massa asfáltica na região de Cascavel.

