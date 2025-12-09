Caminhonete capota em meio a forte chuva e uma pessoa morre na MS-162, em Anastácio

Pelo menos uma pessoa morreu e outra teria ficado ferido durante o capotamento de um caminhão, na MS-162, em Anastácio, durante a tarde desta segunda-feira, dia 8.
A suspeita é que o condutor da caminhonete possa ter perdido o controle durante uma forte chuva que atingia a região. Essa circunstância climática também dificultou o atendimento a ocorrência.
Segundo informações do site O Pantaneiro, o sobrevivente foi socorrido por profissionais do Hospital Municipal Cristo Rei, que foi encaminhado para a unidade hospitalar.
O Corpo de Bombeiros atuou na retirada do corpo da vítima, que teria ficado preso nas ferragens da caminhonete.
Já Polícia Militar Rodoviária cuidou do trânsito e das questões relacionadas à via estadual.
A Polícia Civil e a Polícia Científica também teria sido acionadas para os trabalhos de praxe.