Trânsito

Capotamento em estrada vicinal deixa adolescente gravemente ferido em Maracaju

Passageiro alegou que garoto perdeu o controle da direção no trajeto

07 dezembro 2025 - 15h15Luiz Vinicius
Monza ficou capotado na estrada vicinalMonza ficou capotado na estrada vicinal   (Maracaju Speed)

Adolescente, de 17 anos, ficou gravemente ferido durante um capotamento ocorrido em uma estrada vicinal de Maracaju, na madrugada da última sexta-feira, dia 5. Era ele quem conduzia o veículo, um Chevrolet Monza.

A vítima, em decorrência do acidente, sofreu afundamento de crânio e traumatismo cranioencefálico grave. O passageiro, também adolescente, de 17 anos, sofreu apenas escoriações.

Segundo informações do portal Maracaju Speed, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 1h da madrugada e ao chegarem pelo local, encontraram o condutor em estado crítico e o passageiro, consciente e orientado.

O Monza possuía placas de Jardim. O passageiro contou que o adolescente que conduzia o veículo perdeu o controle da direção e isso teria ocasionado o capotamento na estrada vicinal.

Ambos foram socorridos e encaminhados para o Pronto Socorro de Maracaju.

