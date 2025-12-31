Carro capota a MS-347 e ocupantes são socorridos para hospital de Nioaque

Ocupantes de um Hyundai HB20 foram socorridos para o Hospital de Nioaque após o veículo capotar e parar nas margens da MS-347, próximo a Anastácio, no final da tarde desta terça-feira, dia 30.

O condutor, aparentemente, teria perdido o controle do veículo durante uma curva e capotou nas margens da pista. O HB20 ficou completamente destruído.

Segundo informações do site O Pantaneiro, as informações a respeito do acidente foram repassadas para a Polícia Militar Rodoviária, que ficou responsável pelas providências cabíveis.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender possíveis vítimas, mas foram informados que os ocupantes foram socorridos por terceiros e levados até o Hospital de Nioaque.

