Trânsito

Carro fica destruído e motorista morre em acidente com carreta na BR-163, em Douradina

Chovia no momento da colisão frontal entre os dois veículos

22 setembro 2025 - 13h39Luiz Vinicius
Carro ficou totalmente destruído no acidenteCarro ficou totalmente destruído no acidente   (Rio Brilhante em Tempo Real)

O motorista de um Chevrolet Ônix, identificado como Valdinei Pereira das Neves, de 49 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo uma carreta, na manhã desta segunda-feira (22), na BR-163, em Douradina.

Segundo informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, a carreta seguia no sentido de Rio Brilhante a Dourados, enquanto o Chevrolet Ônix fazia o caminho inverso.

A colisão entre os veículos teria ocorrido por volta das 8h da manhã. O veículo longo estava transportando defensores agrícolas e devido ao tombamento, os produtos ficaram espalhados pela pista.

As autoridades apuram as circunstâncias que levaram a colisão frontal. No momento em que houve o acidente, chovia bastante na região e isso pode ter contribuído para o acidente.

O motorista da carreta foi socorrido com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para um hospital de Rio Brilhante. Já Valdinei, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local - o veículo de passeio ficou completamente destruído com o impacto.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Científica e equipes da Motiva, atuaram na ocorrência.

Ainda conforme informações, a vítima seria natural de Irapuã, município no interior de São Paulo.

 

