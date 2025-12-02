Carro se parte ao meio e motorista morre em acidente na BR-262 em Três Lagoas

Motorista, ainda não identificado, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito ao colidir frontalmente com uma carreta, na BR-262, em Três Lagoas, na noite desta segunda-feira, dia 1º de dezembro.

O carro em que ele estava ficou partido ao meio e não teve qualquer chance de ser socorrido em razão do forte impacto provocado pela colisão.

Segundo o site 24H News MS, a batida envolvendo os dois veículos aconteceu enquanto a carreta seguia no sentido para Campo Grande e o veículo de passeio na pista contrária.

O motorista do carro, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, batendo frontalmente com a carreta. Com o impacto, o carro se partiu ao meio, ficando completamente destruído no acidente.

Já o caminhoneiro nada sofreu com o acidente e permaneceu no local até a chegada das autoridades.

Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atuaram na tentativa de resgate, enquanto Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Científica realizaram os trabalhos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também