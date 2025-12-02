Menu
Menu Busca terça, 02 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Trânsito

Carro se parte ao meio e motorista morre em acidente na BR-262 em Três Lagoas

Colisão envolveu uma carreta que seguia no sentido para Campo Grande

02 dezembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Carro ficou completamente destruídoCarro ficou completamente destruído   (24H News MS)

Motorista, ainda não identificado, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito ao colidir frontalmente com uma carreta, na BR-262, em Três Lagoas, na noite desta segunda-feira, dia 1º de dezembro.

O carro em que ele estava ficou partido ao meio e não teve qualquer chance de ser socorrido em razão do forte impacto provocado pela colisão.

Segundo o site 24H News MS, a batida envolvendo os dois veículos aconteceu enquanto a carreta seguia no sentido para Campo Grande e o veículo de passeio na pista contrária.

O motorista do carro, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, batendo frontalmente com a carreta. Com o impacto, o carro se partiu ao meio, ficando completamente destruído no acidente.

Já o caminhoneiro nada sofreu com o acidente e permaneceu no local até a chegada das autoridades.

Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atuaram na tentativa de resgate, enquanto Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Científica realizaram os trabalhos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carro ficou com a frente danificada após o acidente
Trânsito
VÍDEO: Mais um? Carro atinge mureta onde jovem morreu em acidente na Gunter Hans
Carro ficou completamente destruído no acidente
Trânsito
VÍDEO: Câmera flagrou colisão de carro e mureta que vitimou jovem na Gunter Hans
Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
Jovem perdeu a vida no acidente
Trânsito
Motociclista morre em acidente com carreta e garupa fica ferida em Mundo Novo
Acidente envolveu três veículos
Trânsito
VÍDEO: Câmera registrou avanço de preferencial em acidente com 3 carros no Santa Fé
Ônix colidiu na traseira de um Haval que estava estacionado
Trânsito
VÍDEO: Ônix perde roda em acidente com três veículos na Antonio Maria Coelho
Cícero ao lado do caminhão, todo destruído
Trânsito
'Foi Deus': Caminhoneiro escapa de tragédia em grave acidente na BR-163, na Capital
Braço de um dos motoristas ficou pela pista
Trânsito
VÍDEO: Acidente entre carretas deixa motorista sem braço entre Eldorado e Itaquiraí
Carros e ônibus parados em razão do problema na via
Trânsito
VÍDEO: Motoristas usam contramão da Gury Marques para fugir de trânsito interrompido
Motorista que morreu em acidente em Inocência era ex-vereador de 44 anos
Trânsito
Motorista que morreu em acidente em Inocência era ex-vereador de 44 anos

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação