Trânsito

Ciclista atinge carro que entrava em estacionamento e fica ferida em Nova Andradina

A mulher foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Regional

13 janeiro 2026 - 14h12Luiz Vinicius
Ciclista foi socorrida pelo Corpo de BombeirosCiclista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros   (Jornal da Nova)

Ciclista, que não teve a identificação divulgada, ficou ferida na manhã desta terça-feira, dia 13, ao atingir a traseira de um Jeep Compass, que entrava em um estacionamento, em Nova Andradina.

A mulher foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Regional, após receber os primeiros pelo Corpo de Bombeiros, ainda no local do acidente, na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Segundo informações do site Jornal da Nova, a condutora da SUV estava trafegando pela via e tentou entrar no estacionamento de um supermercado.

Porém, durante a manobra, a ciclista acabou atingindo a traseira do veículo e foi arremessada ao solo.

A motorista do Jeep permaneceu no local do acidente e aguardou a chegada da Polícia Militar.

