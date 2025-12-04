Ciclista de 15 anos morre após ser atropelado por carro entre Dourados e Fátima do Sul

Ciclista de 15 anos, identificado como Maike Gabriel Graciano, morreu vítima de atropelamento provocado por um veículo da marca Chevrolet, na tarde desta quinta-feira, dia 4, na rodovia que liga Dourados a Fátima do Sul.

O garoto estava pedalando pela rodovia com intuito de encontrar amigos na região conhecida como Barreirão, quando foi atingido pelo veículo de passeio. Ele sofreu múltiplas fraturas com o impacto e não resistiu.

Segundo o site Ligado na Notícia, o Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar socorrer a vítima, mas quando chegaram pelo local, o adolescente não apresentava mais sinais vitais.

Maike morava próximo ao trevo que dá acesso ao distrito de Indápolis.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para conduzir a ocorrência e iniciar as causas do atropelamento.

