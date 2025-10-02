Menu
Trânsito

Ciclista de 86 anos morre após acidente com moto na MS-141, em Ivinhema

Idoso havia sido socorrido com um corte na testa e um hematoma na cabeça

02 outubro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Travinha faleceu no hospitalTravinha faleceu no hospital   (Ivinoticias)
O ciclista Manoel Alves da Costa, de 86 anos, o 'Travinha', morreu durante a quarta-feira (1°), em Ivinhema, após ter se envolvido em um acidente de trânsito com uma motocicleta na MS-141, na saída para Naviraí.

O acidente aconteceu durante a noite de terça-feira, dia 30, e 'Travinha', faleceu por volta das 5h da manhã de quarta-feira, 1° de outubro - ou seja, horas após a colisão.

Conforme o site Ivinotícias, Manoel foi encontrado caído após a colisão com a motocicleta na rodovia. O idoso, naquele momento, apresentava um corte na testa e um hematoma na cabeça, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros de maneira desorientada para o Hospital Municipal de Ivinhema.

Já o condutor da motocicleta não apresentou nenhum ferimento e permaneceu no local, inclusive, prestando apoio para o ciclista até a chegada dos socorristas.

A Polícia Civil deve investigar o caso para entender a dinâmica dos fatos.

