Ciclista de 86 anos morre após acidente com moto na MS-141, em Ivinhema

O ciclista Manoel Alves da Costa, de 86 anos, o 'Travinha', morreu durante a quarta-feira (1°), em Ivinhema, após ter se envolvido em um acidente de trânsito com uma motocicleta na MS-141, na saída para Naviraí.
O acidente aconteceu durante a noite de terça-feira, dia 30, e 'Travinha', faleceu por volta das 5h da manhã de quarta-feira, 1° de outubro - ou seja, horas após a colisão.
Conforme o site Ivinotícias, Manoel foi encontrado caído após a colisão com a motocicleta na rodovia. O idoso, naquele momento, apresentava um corte na testa e um hematoma na cabeça, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros de maneira desorientada para o Hospital Municipal de Ivinhema.
Já o condutor da motocicleta não apresentou nenhum ferimento e permaneceu no local, inclusive, prestando apoio para o ciclista até a chegada dos socorristas.
A Polícia Civil deve investigar o caso para entender a dinâmica dos fatos.