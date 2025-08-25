Ciclista é socorrida após invadir a preferencial e ser atropelada por carro em São Gabriel

Uma ciclista, de 19 anos, precisou ser socorrida depois de sofrer um grave acidente de trânsito na noite de domingo (24), no cruzamento das ruas Corruíras e Corujas, em São Gabriel do Oeste.
Conforme as informações iniciais, ela seguia de bicicleta pela Rua Corruíras com uma passageira na garupa. Ao passar pela Rua Corujas, elas foram atingidas por um carro que trafegava pela preferencial.
Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a ciclista, que reclamava de fortes dores na coluna. Segundo o Idest, o caso também foi acompanhado pela Polícia Militar.Reportar Erro
