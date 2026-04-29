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Trânsito

Ciclista é socorrido com escoriações após avançar sinal e ser atingido por moto na Capital

Acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (29), no cruzamento da Rua Gravata com a Avenida Júlio de Castilho, ocorrência foi atendida pela GCM

29 abril 2026 - 20h56Taynara Menezes e Vinícius Costa    atualizado em 29/04/2026 às 20h58
Vítima sendo socorrida Vítima sendo socorrida   (Foto: GCM)

Um ciclista, homem de aproximadamente 30 a 40 anos, foi socorrido com múltiplas escoriações após ser atingido por uma motocicleta na noite desta quarta-feira (29), no cruzamento da Rua Gravata com a Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande.

Segundo apurado no local, ele trafegava pela Rua Gravata e teria avançado o sinal vermelho ao acessar a avenida. Nesse momento, um casal que seguia de motocicleta pela Júlio de Castilho, no sentido bairro-centro, acabou atingindo o ciclista.

Com o impacto, o homem foi arremessado contra o canteiro central, em frente ao Terminal Júlio de Castilho. Ele sofreu diversas escoriações e há suspeita de fraturas. O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento e encaminhou a vítima para a Santa Casa.

Um agente da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que estava de folga nas proximidades, presenciou o acidente e acionou apoio. Uma equipe da corporação chegou rapidamente ao local e prestou os primeiros atendimentos até a chegada dos bombeiros, que assumiram a ocorrência.

O casal que estava na motocicleta teve ferimentos leves. A mulher sofreu escoriações na perna, mas recusou atendimento médico.

Equipes aguardavam a chegada do Batalhão de Trânsito e da Polícia Militar, responsáveis pelo registro da ocorrência.

O cruzamento entre a Rua Gravata e a Avenida Júlio de Castilho é conhecido na região como palco de acidentes graves. Recentemente, duas adolescentes ficaram em estado grave após avançarem o sinal vermelho e colidirem contra um ônibus no mesmo ponto.

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