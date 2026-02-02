Ciclista fica em estado grave após acidente em Chapadão e é transferido para Capital

O ciclista Josenildo Cícero da Silva ficou gravemente ferido na noite deste domingo, dia 1º, após sofrer um acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio, na Avenida Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul - a 333 quilômetros de Campo Grande.

Ele sofreu ferimentos profundos, incluindo traumatismo cranioencefálico grave com exposição, trauma de tórax e diversas outras lesões.

Segundo o site Chapadense News, ainda não há informações concretas a respeito da dinâmica do acidente, mas o veículo de passeio, um Volkswagen Gol, ficou com o para-brisa bastante danificado.

O automóvel estava descendo a avenida no sentido centro ao bairro, quando houve a colisão.

Ainda conforme o site local, Josenildo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para atendimento no Hospital Municipal, mas foi transferido em vaga zero para um hospital de Campo Grande.

A Polícia Militar esteve no local atendendo a ocorrência.

