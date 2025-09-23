Menu
Trânsito

Ciclista morre ao ser atropelado por caminhão em cruzamento de Dourados

Condutor abandonou o local do acidente e a causa está sendo investigada

23 setembro 2025 - 07h10
Ciclista não resistiu ao atropelamentoCiclista não resistiu ao atropelamento   (Osvaldo Duarte/Dourados News)

O ciclista Edvaldo Nunes Duarte, de 44 anos, morreu durante a noite desta segunda-feira (22), após ser atropelado por um caminhão no cruzamento das ruas Joaquim Teixeira Alves e Cider Cerzósimo de Souza, no Jardim Clímax, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que o caminhão seguia pela rua Cider Cerzósimo e ao realizar uma conversão à direita no cruzamento, acabou atropelando o ciclista, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Segundo sites locais, o condutor do veículo abandonou o acidente e policiais militares teriam visitado um frigorífico com um teste de bafômetro. Na saída do local, eles apareceram conduzindo um homem, que seria supostamente o caminhoneiro.

A área foi isolada pela Polícia Militar e os trâmites de praxe foram realizados pela Polícia Civil e pela Polícia Científica. 

O caso será investigado para entender a dinâmica do acidente.

