Ciclista morre após acidente com motociclista na MS-010, em Campo Grande

Ciclista, até o momento não identificado, morreu no começo da noite desta quarta-feira (24), na MS-010, em Campo Grande. Ele se envolveu em um acidente com um motociclista.
Informações repassadas, o motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava seguindo no sentido de Campo Grande para Rochedinho.
O ciclista foi atingido e não resistiu, falecendo no local, mesmo com a chegada dos socorristas. Ainda não há informações a respeito de como aconteceu o acidente.
Estiveram no local, a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Científica.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Trânsito
JD1TV: 'Livramento, nasci de novo', diz cantor atingido por caminhão em engavetamento na Capital
Trânsito
Pedestre morre atropelado por ônibus ao tentar atravessar via de Chapadão do Sul
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
Trânsito
Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital
Trânsito
Ciclista morre ao ser atropelado por caminhão em cruzamento de Dourados
Trânsito
Carro fica destruído e motorista morre em acidente com carreta na BR-163, em Douradina
Trânsito
Internado há um mês, morre motociclista que colidiu em carro no Carandá Bosque
Trânsito
Motociclista perde controle em 'faixa elevada', cai e morre em Maracaju
Trânsito
JD1TV: Motociclista morre após colisão com carro em avenida de Corumbá
Trânsito