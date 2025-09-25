Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Ciclista morre após acidente com motociclista na MS-010, em Campo Grande

O motoqueiro foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar

25 setembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Ciclista morreu no localCiclista morreu no local   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Ciclista, até o momento não identificado, morreu no começo da noite desta quarta-feira (24), na MS-010, em Campo Grande. Ele se envolveu em um acidente com um motociclista.

Informações repassadas, o motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava seguindo no sentido de Campo Grande para Rochedinho.

O ciclista foi atingido e não resistiu, falecendo no local, mesmo com a chegada dos socorristas. Ainda não há informações a respeito de como aconteceu o acidente.

Estiveram no local, a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Científica.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Veículo que Max Moura estava ficou destruído
Trânsito
JD1TV: 'Livramento, nasci de novo', diz cantor atingido por caminhão em engavetamento na Capital
O veículo de transporte retornava com pacientes da capital sul-mato-grossense
Trânsito
Pedestre morre atropelado por ônibus ao tentar atravessar via de Chapadão do Sul
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital
Trânsito
Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital
Ciclista não resistiu ao atropelamento
Trânsito
Ciclista morre ao ser atropelado por caminhão em cruzamento de Dourados
Carro ficou totalmente destruído no acidente
Trânsito
Carro fica destruído e motorista morre em acidente com carreta na BR-163, em Douradina
Capacete da vítima foi jogado para longe após a colisão com o carro
Trânsito
Internado há um mês, morre motociclista que colidiu em carro no Carandá Bosque
Marcos sofreu ferimentos graves com a queda
Trânsito
Motociclista perde controle em 'faixa elevada', cai e morre em Maracaju
No dia do acidente, motociclista chegou a ser socorrido com vida
Trânsito
JD1TV: Motociclista morre após colisão com carro em avenida de Corumbá
Fato aconteceu nas primeiras horas da manhã
Trânsito
Caminhoneiro sofre mal súbito, bate contra guard rail e morre na BR-163, em Rio Verde

Mais Lidas

O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado