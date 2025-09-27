Menu
Menu Busca sábado, 27 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Colisão entre veículos deixa uma pessoa em estado grave em Miranda

Condutor de um Fiat Siena teria ficado preso às ferragens do automóvel

27 setembro 2025 - 10h54Luiz Vinicius
Carros ficaram com a frente destruídaCarros ficaram com a frente destruída   (A Princesinha News)

Pelo menos uma pessoa ficou em estado grave na noite desta sexta-feira (26), em razão de um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio no bairro Maria do Rosário, em Miranda.

Informações do site A Princesinha News, um dos motoristas envolvido no acidente, do Fiat Siena, ficou desacordado com a colisão e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave.

Já o segundo condutor, de um Chevrolet Ônix, havia sido socorrido por populares e encaminhado para o hospital da cidade. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente de trânsito.

Em razão da gravidade do acidente, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para levantar todos os detalhes a respeito do caso.

Em relação ao segundo motorista, não foi repassado detalhes sobre o estado de saúde.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carro ficou destruído e motorista morreu preso às ferragens
Trânsito
Motorista de Gol morre preso às ferragens após colisão com caminhão em MS
Veículo que Max Moura estava ficou destruído
Trânsito
JD1TV: 'Livramento, nasci de novo', diz cantor atingido por caminhão em engavetamento na Capital
O veículo de transporte retornava com pacientes da capital sul-mato-grossense
Trânsito
Pedestre morre atropelado por ônibus ao tentar atravessar via de Chapadão do Sul
Ciclista morreu no local
Trânsito
Ciclista morre após acidente com motociclista na MS-010, em Campo Grande
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital
Trânsito
Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital
Ciclista não resistiu ao atropelamento
Trânsito
Ciclista morre ao ser atropelado por caminhão em cruzamento de Dourados
Carro ficou totalmente destruído no acidente
Trânsito
Carro fica destruído e motorista morre em acidente com carreta na BR-163, em Douradina
Capacete da vítima foi jogado para longe após a colisão com o carro
Trânsito
Internado há um mês, morre motociclista que colidiu em carro no Carandá Bosque
Marcos sofreu ferimentos graves com a queda
Trânsito
Motociclista perde controle em 'faixa elevada', cai e morre em Maracaju

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas