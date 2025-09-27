Colisão entre veículos deixa uma pessoa em estado grave em Miranda

Pelo menos uma pessoa ficou em estado grave na noite desta sexta-feira (26), em razão de um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio no bairro Maria do Rosário, em Miranda.

Informações do site A Princesinha News, um dos motoristas envolvido no acidente, do Fiat Siena, ficou desacordado com a colisão e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave.

Já o segundo condutor, de um Chevrolet Ônix, havia sido socorrido por populares e encaminhado para o hospital da cidade. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente de trânsito.

Em razão da gravidade do acidente, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para levantar todos os detalhes a respeito do caso.

Em relação ao segundo motorista, não foi repassado detalhes sobre o estado de saúde.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também