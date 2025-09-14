Colisão frontal entre caminhonete e carro mata três pessoas em Sidrolândia

Ramão Francisco, de 70 anos, Paulina Cardoso, de 87 anos, e Sirley Lopes Cardoso, de 58 anos, morreram em gravíssimo acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Chevrolet D10 e um veículo de passeio Kia Cerato, na MS-162, entre Sidrolândia e o distrito de Quebra Coco na noite deste sábado (13).

A colisão frontal entre os veículos ainda deixou mais quatro pessoas feridas, sendo todas do sexo masculino, com idades de 33, 40, 42 e 51 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, uma das pessoas socorridas foi levado em estado grave para uma unidade hospitalar de Campo Grande, após os primeiros atendimentos médicos em Sidrolândia.

Segundo detalhes do registro policial, a caminhonete, conduzida por Francy, de 51 anos, estava seguindo no sentido para Sidrolândia, quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Kia Cerato.

Um detalhe divulgado pelo portal Noticidade é que foram encontradas várias latinhas de cerveja nos dois veículos, algo que não foi descrito no boletim de ocorrência.

Além da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram atuando na ocorrência.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

