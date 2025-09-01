Comerciante de Paraíso das Águas morre em capotamento na MS-316

Wilson Tomaz de Souza, comerciante conhecido em Paraíso das Águas, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito, na MS-316, entre a cidade e o distrito de Pouso Alto. O veículo que ele conduzia capotou e parou na vegetação às margens da pista.

Informações, porém, apontam que o acidente em questão pode ter acontecido ainda no sábado (30) e o corpo ter sido localizado apenas durante a manhã de domingo (31).

Segundo o portal BNC Notícias, Wilson estava em uma Volkswagen Saveiro, de cor prata, e a picape foi localizada as margens da rodovia, capotada.

Autoridades como Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local realizando todos os trabalhos de praxe para apurar as circunstâncias do acidente.

Muito conhecido na comunidade, Wilson Tomaz de Souza atuava no comércio em Pouso Alto e também em Paraíso das Águas.

