Trânsito

Contrabandista morre em grave acidente e passageiro fica ferido na MS-276

Acidente aconteceu no trecho que compreende o distrito de Indápolis, em Dourados, e Deodápolis

11 setembro 2025 - 09h35Luiz Vinicius     atualizado em 11/09/2025 às 09h50
Carro ficou totalmente destruído ao bater em um coqueiroCarro ficou totalmente destruído ao bater em um coqueiro   (Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia)

Contrabandista, ainda não identificado, morreu na manhã desta quinta-feira (11), em decorrência de um grave acidente de trânsito na MS-276, entre o distrito de Indapólis, em Dourados, e Deodápolis. O passageiro que estava no veículo ficou ferido.

O veículo, um Volkswagen Gol, tinha placas de Nova Andradina. Segundo informações do site Ligado na Notícia, o carro estava carregado com vários pacotes de cigarros.

Ainda conforme o site, o motorista seguia no sentido de Dourados a Deodápolis, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu violentamente contra um coqueiro nas margens da rodovia.

O carro ficou completamente destruído com o impacto. O passageiro, que sobreviveu ao acidente, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade hospitalar.

A Polícia Civil, Polícia Científica e a Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para os trabalhos de praxe.

