Criança fica ferida após carreta tombar em Aparecida do Taboado

Criança, que não teve a idade revelada, ficou ferida durante o tombamento de uma carreta na manhã desta quinta-feira, dia 29, no Trevo das 7 Cruzes, em Aparecida do Taboado - a 457 quilômetros de Campo Grande.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros a vítima, que apresentava um corte contuso na região do rosto.
A criança foi encaminhada para atendimento hospitalar da cidade, consciente e orientada, segundo a página Taboado Mil Grau.
Os demais ocupantes do veículo não se feriram no acidente de trânsito.
As causas que levaram ao acidente será apurada pelas autoridades.Reportar Erro
