Menu
Menu Busca quinta, 29 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Trânsito

Criança fica ferida após carreta tombar em Aparecida do Taboado

Demais ocupantes do veículo não ficaram feridos

29 janeiro 2026 - 18h11Luiz Vinicius
Carreta tombou e criança ficou feridaCarreta tombou e criança ficou ferida   (Taboado Mil Grau)

Criança, que não teve a idade revelada, ficou ferida durante o tombamento de uma carreta na manhã desta quinta-feira, dia 29, no Trevo das 7 Cruzes, em Aparecida do Taboado - a 457 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros a vítima, que apresentava um corte contuso na região do rosto.

A criança foi encaminhada para atendimento hospitalar da cidade, consciente e orientada, segundo a página Taboado Mil Grau.

Os demais ocupantes do veículo não se feriram no acidente de trânsito.

As causas que levaram ao acidente será apurada pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Chevrolet Spin ficou capotado nas margens da rodovia
Trânsito
Motorista de carro morre preso às ferragens em acidente com caminhão na MS-040
Motociclista foi identificado pelas autoridades
Trânsito
Ajudante de pedreiro é a vítima fatal do acidente com carro no Jardim Seminário
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Acidente culminou na morte de motociclista | Imagem ilustrativa
Trânsito
Motociclista morre um dia após bater em ônibus na Avenida Duque de Caxias
Joana e Ramão eram moradores de Amambai
Trânsito
Na volta para casa, carro capota e mata casal de Amambai na BR-163, no Mato Grosso
Caminhão boiadeiro envolvido no acidente
Trânsito
Motociclista morre em colisão com caminhão boiadeiro na MS-384
Veículos envolvidos no acidente
Trânsito
Dupla em moto morre em acidente com caminhonete na MS-488, em Itaquiraí
Carro ficou destruído na pista
Trânsito
Motorista morre e carro fica em pedaços após acidente com carreta em Camapuã
Veículo caiu no rio Piquiri
Trânsito
Caminhão cai de ponte e motorista morre na BR-163, em Pedro Gomes
Motociclista chegou a ser reanimado, mas não resistiu
Trânsito
Motociclista morre ao colidir frontalmente com carreta na BR-262, em Três Lagoas

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores