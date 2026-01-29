Criança fica ferida após carreta tombar em Aparecida do Taboado

Criança, que não teve a idade revelada, ficou ferida durante o tombamento de uma carreta na manhã desta quinta-feira, dia 29, no Trevo das 7 Cruzes, em Aparecida do Taboado - a 457 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros a vítima, que apresentava um corte contuso na região do rosto.

A criança foi encaminhada para atendimento hospitalar da cidade, consciente e orientada, segundo a página Taboado Mil Grau.

Os demais ocupantes do veículo não se feriram no acidente de trânsito.

As causas que levaram ao acidente será apurada pelas autoridades.

