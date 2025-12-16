Dado como desaparecido, jovem é encontrado morto após acidente em Ponta Porã

O jovem Arlan Jackson Schwingel Gonçalves, de 21 anos, dado como desaparecido pela família, foi encontrado morto no final da tarde desta segunda-feira, dia 15, na região do Nova Itamarati, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

A principal suspeita é que ele tenha sofrido um acidente na MS-164, já que uma motocicleta estava próxima ao corpo da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe havia informado que o filho saiu de um estabelecimento e foi visto pela última vez no domingo, dia 14, no trevo Antônio João, indo em direção para a residência, no bairro Ipê II.

Como ele não retornou para a casa, a mãe decidiu registrar o caso na delegacia durante o final da manhã de segunda-feira, dia 15. Horas depois, a vítima foi localizada por uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária).

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e iniciaram os procedimentos para tentar apurar as circunstâncias que levaram ao acidente.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

