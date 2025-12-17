Menu
Trânsito

Dois adolescentes ficam feridos em acidente entre motos e carro em Ivinhema

Colisão aconteceu no cruzamento das ruas Oswaldo Casarotti e Edino Manoel da Cruz

17 dezembro 2025 - 16h55Luiz Vinicius
Acidente aconteceu em IvinhemaAcidente aconteceu em Ivinhema   (Ivinotícias)
Dois adolescentes, de 16 anos, ficam feridos em razão de um acidente de trânsito na noite desta terça-feira, dia 16, no cruzamento das ruas Oswaldo Casarotti e Edino Manoel da Cruz, na região central de Ivinhema.

Os dois menores estavam em duas motocicletas diferentes e colidiram em um veículo Chevrolet Spin. Eles ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Municipal.

Segundo o site Ivinotícias, o veículo de passeio estava seguindo pela rua Enedino Manoel, quando houve a colisão com as duas motocicletas que estavam pela Oswaldo Casarotti.

Devido ao impacto, os dois motociclistas foram arremessados ao solo. Um deles sofreu corte no braço esquerdo, enquanto o outro teve um corte na região dos lábios e luxação no ombro direito.

O condutor do automóvel não sofreu ferimentos e permaneceu no local. Em razão da colisão, os veículos tiveram diversos danos materiais, sendo que a parte dianteira do carro ficou completamente danificada.

