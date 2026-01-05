Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e carreta na BR-163, em São Gabriel

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas durante um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, dia 5, num sinistro envolvendo um veículo de passeio e uma carreta na BR-163, em São Gabriel do Oeste.

Uma das pessoas sofreu lesões graves, enquanto outra teve ferimentos leves. Além disso, quatro pessoas saíram ilesas do acidente.

Segundo informações do portal Idest, o acidente aconteceu após a carreta ter cruzado a rodovia no trevo de acesso ao assentamento Campanário, momento em que o veículo de passeio, um Fox, colidiu na lateral do caminhão.

O atendimento às vítimas foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros e da Motiva Pantanal

