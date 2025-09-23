Menu
Menu Busca terça, 23 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital

Eles estavam nos carros mais destruídos pelas colisões e foram levados para a Santa Casa

23 setembro 2025 - 17h11Brenda Assis     atualizado em 23/09/2025 às 17h25

Dois motoristas foram socorridos em estado grave e levados para a Santa Casa de Campo grande após o engavetamento ocorrido na Avenida Consul Assaf Trad, em Campo Grande, durante a tarde desta terça-feira (23).

Conforme as informações iniciais, o condutor de um caminhão baú teria perdido o controle de direção e acertado os veículos que estavam parados no semáforo vermelho da avenida.

O primeiro a ser atingido foi um Hyundai HB20, que ficou completamente destruído ao ficar entre o caminhão e uma Chevrolet Spin. Seguindo a dinâmica, a Spin foi parar debaixo de uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton. A caminhonete, por sua vez, atingiu um Fiat 500, que prensou e destruiu um Fiat Uno entre um Toyota Yaris.

O Yaris atingiu um BYD e acertou o ônibus de transporte coletivo. Os condutores socorridos em estado grave estavam no HB20 e no Uno, os carros mais destruídos pelo acidente.

Outras quatro pessoas foram socorridas com ferimentos leves, sendo encaminhadas para unidades de saúde de Campo Grande.

Para as autoridades, o condutor do caminhão informou que teria ficado sem freio e por isso causou o acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam o caso no local.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ciclista não resistiu ao atropelamento
Trânsito
Ciclista morre ao ser atropelado por caminhão em cruzamento de Dourados
Carro ficou totalmente destruído no acidente
Trânsito
Carro fica destruído e motorista morre em acidente com carreta na BR-163, em Douradina
Capacete da vítima foi jogado para longe após a colisão com o carro
Trânsito
Internado há um mês, morre motociclista que colidiu em carro no Carandá Bosque
Marcos sofreu ferimentos graves com a queda
Trânsito
Motociclista perde controle em 'faixa elevada', cai e morre em Maracaju
No dia do acidente, motociclista chegou a ser socorrido com vida
Trânsito
JD1TV: Motociclista morre após colisão com carro em avenida de Corumbá
Fato aconteceu nas primeiras horas da manhã
Trânsito
Caminhoneiro sofre mal súbito, bate contra guard rail e morre na BR-163, em Rio Verde
Maristela estava internada desde o dia do acidente
Trânsito
Mulher morre dias após ser atropelada por caminhão na Cônsul Assaf Trad
Motocicleta da vítima ficou jogada na rua
Trânsito
Motociclista de 19 anos morre em hospital após sofrer acidente com caminhão em MS
Motociclista não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista colide contra carreta e morre em acidente na BR-163, em Rio Brilhante
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital