Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital

Dois motoristas foram socorridos em estado grave e levados para a Santa Casa de Campo grande após o engavetamento ocorrido na Avenida Consul Assaf Trad, em Campo Grande, durante a tarde desta terça-feira (23).

Conforme as informações iniciais, o condutor de um caminhão baú teria perdido o controle de direção e acertado os veículos que estavam parados no semáforo vermelho da avenida.

O primeiro a ser atingido foi um Hyundai HB20, que ficou completamente destruído ao ficar entre o caminhão e uma Chevrolet Spin. Seguindo a dinâmica, a Spin foi parar debaixo de uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton. A caminhonete, por sua vez, atingiu um Fiat 500, que prensou e destruiu um Fiat Uno entre um Toyota Yaris.

O Yaris atingiu um BYD e acertou o ônibus de transporte coletivo. Os condutores socorridos em estado grave estavam no HB20 e no Uno, os carros mais destruídos pelo acidente.

Outras quatro pessoas foram socorridas com ferimentos leves, sendo encaminhadas para unidades de saúde de Campo Grande.

Para as autoridades, o condutor do caminhão informou que teria ficado sem freio e por isso causou o acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam o caso no local.

