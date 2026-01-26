Menu
Menu Busca segunda, 26 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Trânsito

Dupla em moto morre em acidente com caminhonete na MS-488, em Itaquiraí

Idoso que conduzia o veículo ficou ferido e foi socorrido para um hospital

26 janeiro 2026 - 08h23Luiz Vinicius
Veículos envolvidos no acidenteVeículos envolvidos no acidente   (Maranata Notícias)

Mário Aparecido da Silva Teixeira, de 34 anos, e Osmar Rodrigues de Oliveira Junior, de 29 anos, morreram em decorrência de um grave acidente de trânsito neste final de semana, na MS-488, em Itaquirai - a 405 quilômetros de Campo Grande.

Eles estavam em uma motocicleta Honda Bros e acabaram se envolvendo em uma colisão com uma caminhonete GM S10, conduzida por um idoso, de 70 anos.

Segundo informações do portal Maranata Notícias, em decorrência da colisão, Márcio Aparecido, que pilotava a motocicleta, morreu no local. Já Osmar Rodrigues, chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital da cidade.

O idoso e condutor da caminhonete, se feriu e também foi encaminhado para atendimento na unidade hospitalar.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos e realizaram os procedimentos de praxe. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caminhão boiadeiro envolvido no acidente
Trânsito
Motociclista morre em colisão com caminhão boiadeiro na MS-384
Carro ficou destruído na pista
Trânsito
Motorista morre e carro fica em pedaços após acidente com carreta em Camapuã
Veículo caiu no rio Piquiri
Trânsito
Caminhão cai de ponte e motorista morre na BR-163, em Pedro Gomes
Motociclista chegou a ser reanimado, mas não resistiu
Trânsito
Motociclista morre ao colidir frontalmente com carreta na BR-262, em Três Lagoas
Veículos ficaram bastante danificados com o acidente
Trânsito
Motociclista morre após acidente com caminhonete em cruzamento de Dourados
Vanusa não resistiu ao impacto do acidente
Trânsito
Motorista de ambulância que morreu na MS-112 era mulher e moradora de SP
Ambulância ficou destruída no acidente
Trânsito
VÍDEO: Motorista de ambulância morre em acidente com caminhão na MS-112
Motociclista não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista morre após ser atingido por telha que caiu de caminhão na BR-262, em Terenos
Veículo ficou bastante danificado
Trânsito
Pneu estoura e caminhonete capota na BR-060, entre Camapuã e Paraíso das Águas
Carro colidiu em duas árvores após acidente com animal
Trânsito
Motorista atropela javali, bate carro em árvores e morre em distrito de Nova Andradina

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados