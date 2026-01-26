Dupla em moto morre em acidente com caminhonete na MS-488, em Itaquiraí

Mário Aparecido da Silva Teixeira, de 34 anos, e Osmar Rodrigues de Oliveira Junior, de 29 anos, morreram em decorrência de um grave acidente de trânsito neste final de semana, na MS-488, em Itaquirai - a 405 quilômetros de Campo Grande.

Eles estavam em uma motocicleta Honda Bros e acabaram se envolvendo em uma colisão com uma caminhonete GM S10, conduzida por um idoso, de 70 anos.

Segundo informações do portal Maranata Notícias, em decorrência da colisão, Márcio Aparecido, que pilotava a motocicleta, morreu no local. Já Osmar Rodrigues, chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital da cidade.

O idoso e condutor da caminhonete, se feriu e também foi encaminhado para atendimento na unidade hospitalar.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos e realizaram os procedimentos de praxe. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também