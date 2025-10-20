Encontrado ferido na BR-163, motociclista morre em hospital de Dourados

Homem, até o momento não identificado, morreu no Hospital da Vida, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, em decorrência de ferimentos provocados possivelmente de um acidente de trânsito durante a manhã de domingo, dia 19 de outubro.

Informações apontam que a vítima estava conduzindo a motocicleta pela BR-163, no sentido de Rio Brilhante para Dourados, onde teria sofrido o acidente, que será apurado pelas autoridades.

Segundo o site Dourados News, a vítima deu entrada no hospital por volta das 7h50 na unidade hospitalar de Rio Brilhante, mas foi posteriormente transferido para o Hospital da Vida, em Dourados.

Em razão dos ferimentos, ele não sobreviveu e faleceu no final da tarde de domingo.

Como não portava documentos no momento do acidente, as autoridades ainda seguem buscando pessoas ligadas à vítima.

