Engenheiro civil morre em grave acidente entre carro e caminhão na BR-267, em MS

O engenheiro civil Igor Santos Vougado, de 32 anos, morador de Aparecida do Taboado, morreu em decorrência de um gravíssimo acidente de trânsito, na noite desta segunda-feira, dia 20 de outubro, na BR-267, no trecho que liga Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina a cidade de Nova Alvorada do Sul.

A colisão envolveu um carro de passeio, o qual o profissional conduzia, que devido a forte batida, ficou irreconhecível e dificultou a identificação do modelo, e um caminhão.

Segundo informações do portal Jornal da Nova, as causas que levaram ao acidente estão sendo apuradas pelas autoridades, bem como Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil, que estiveram no local do fato, acompanhados da Polícia Científica.

Ainda conforme o site, o profissional retornava para Rio Brilhante, onde trabalhava, após passar o fim de semana em Aparecida do Taboado, sua cidade natal.

A família ficou sabendo do acidente, após uma pessoa encontrar um relógio digital e ligar para o irmão de Vougado, informando sobre o acidente e consequentemente o falecimento do engenheiro civil.

O caso foi registrado na delegacia de Nova Andradina.

