Estudante ferido em acidente na Gunter Hans segue em estado crítico em Campo Grande

O estudante de economia Daniel Moreti Nogueira, sobrevivente do grave acidente na Avenida Gunter Hans, no dia 29 de novembro, permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Campo Grande.

A reportagem conversou brevemente com a prima do rapaz na manhã desta segunda-feira, dia 8, que informou que o estado de saúde de Daniel segue crítico.

Conforme noticiado anteriormente, o estudante sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele chegou a passar por uma cirurgia nos últimos dias.

Nas redes sociais, na última semana, houve pedidos para que fossem feita doação de sangue em nome do estudante na Rede Hemosul e na própria Santa Casa.

O acidente em questão vitimou o estudante de publicidade e propaganda Ângelo Antônio Alvarenga Peres, de 24 anos. A batida aconteceu justamente do lado do acadêmico, que não sobreviveu ao impacto e faleceu ainda no local.

A dupla trafegava pela avenida no sentido centro ao bairro, quando por motivos a serem apurados, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu violentamente na mureta - alvo de reclamações de moradores.

As imagens da câmera de segurança reforçam a tese da perda da direção por parte do condutor, que chegou a frear, mas não conseguiu impedir a colisão.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também