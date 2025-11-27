Menu
'Foi Deus': Caminhoneiro escapa de tragédia em grave acidente na BR-163, na Capital

Motorista seguia para uma fazenda carregando cerca de 45 bezerros

27 novembro 2025 - 09h11Luiz Vinicius e Vinícius Santos
Cícero ao lado do caminhão, todo destruídoCícero ao lado do caminhão, todo destruído   (Reprodução/Nova Lima News)

Caminhoneiro, de 74 anos, identificado como Cícero, escapou de uma tragédia durante um grave acidente envolvendo o caminhão boiadeiro e uma carreta bitrem, na noite desta quarta-feira, dia 26, na BR-163, região do Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

A colisão ocorreu após a carreta perder força na subida em razão de uma falha no câmbio que impossibilitou o engate da marcha. Com isso, o veículo desceu de ré e formou um 'L' na pista.

Para o site Nova Lima News, o caminhoneiro relatou que seguia atrás da carreta e ao tentar desviar, não teve soluções rápidas, pois no sentido contrário estava vindo outros caminhões e para a direita, havia um barranco.

Com isso, Cícero acabou colidindo no meio da carreta. Em decorrência do impacto, a cabine do caminhão boiadeiro ficou completamente destruída e o motorista ficou preso nas ferragens, mas conseguiu sair com ajuda de outros condutores que passavam pelo local.

Ele afirmou ainda que seguia para fazenda na região norte de Mato Grosso do Sul, carregando cerca de 45 bezerros, que foram coletados por outro caminhão para seguir a viagem.

Cícero relata que "foi Deus" quem o ajudou a não ter ferimentos graves e sair apenas com danos materiais, embora o veículo, seja o seu principal meio de sustento.

