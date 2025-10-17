Grave acidente entre carros em distrito de Nova Andradina matou pai e filho

Saiba Mais Polícia Motorista que morreu durante acidente em Nova Andradina tinha 32 anos

O acidente que aconteceu na noite de quarta-feira, na BR-267, na região de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, ganhou um desfecho ainda mais trágico no decorrer desta quinta-feira, dia 16 de outubro.

Inicialmente, foi divulgado que apenas uma pessoa havia falecido no acidente envolvendo dois veículos: Toyota Corolla e um Chevrolet Astra. No entanto, a notícia é que duas pessoas morreram: pai e filho.

Foram identificados como Reinaldo de Souza Santos, de 31 anos, que dirigia o Astra e instantes depois do acidente. Já o pai, José Carlos dos Santos, de 56 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu horas depois no Hospital Regional de Nova Andradina.

Ambos eram moradores de Tupi Paulista (SP), e os corpos foram trasladados para a cidade paulista.

Conforme o site Jornal da Nova, os dois veículos estavam no mesmo sentido da rodovia quando ocorreu a colisão.

Relatos de testemunha apontam que uma carreta, que seguia no sentido contrário, tentou acessar um posto de combustíveis, obrigando o motorista do Astra a desviar bruscamente. O Corolla, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar o impacto.

O Astra parou no acostamento da rodovia, enquanto o Corolla parou na vegetação existente nas margens da pista.

