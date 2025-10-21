Grave acidente envolvendo quatro veículos deixa uma pessoa morta entre Juti e Naviraí

Pelo menos uma pessoa morreu na manhã desta terça-feira, dia 21 de outubro, em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo quatro veículos, na BR-163, entre Juti e Naviraí.

Conforme informações apuradas pelo JD1 Notícias, o acidente aconteceu por volta das 9h16 e envolveu duas carretas, uma picape e um carro de passeio.

Por conta da colisão entre os veículos, uma pessoa morreu, duas vítimas ilesas, uma vítima com ferimentos leves e uma pessoas socorrida com ferimentos mais graves, por equipes da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia.

Em decorrência da quantidade de veículos envolvidos, foi necessário a interdição da pista e por conta disso, formou-se um congestionamento durante o atendimento da ocorrência.

Segundo apurado pela reportagem junto a Motiva Pantanal, o congestionamento chega neste momento a 8 quilômetros.

A Polícia Civil e a Polícia Científica são aguardadas para dar prosseguimento aos trabalhos de praxe.

