Menu
Menu Busca terça, 21 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Grave acidente envolvendo quatro veículos deixa uma pessoa morta entre Juti e Naviraí

Duas vítimas saíram ilesas, uma sofreu ferimentos leves e outra pessoa foi socorrida com ferimentos graves

21 outubro 2025 - 11h52Luiz Vinicius     atualizado em 21/10/2025 às 11h56
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Divulgação/CCR MSVia)

Pelo menos uma pessoa morreu na manhã desta terça-feira, dia 21 de outubro, em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo quatro veículos, na BR-163, entre Juti e Naviraí.

Conforme informações apuradas pelo JD1 Notícias, o acidente aconteceu por volta das 9h16 e envolveu duas carretas, uma picape e um carro de passeio.

Por conta da colisão entre os veículos, uma pessoa morreu, duas vítimas ilesas, uma vítima com ferimentos leves e uma pessoas socorrida com ferimentos mais graves, por equipes da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia.

Em decorrência da quantidade de veículos envolvidos, foi necessário a interdição da pista e por conta disso, formou-se um congestionamento durante o atendimento da ocorrência.

Segundo apurado pela reportagem junto a Motiva Pantanal, o congestionamento chega neste momento a 8 quilômetros.

A Polícia Civil e a Polícia Científica são aguardadas para dar prosseguimento aos trabalhos de praxe.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acidente matou o profissional de engenharia
Trânsito
Engenheiro civil morre em grave acidente entre carro e caminhão na BR-267, em MS
Acidente aconteceu em Costa Rica
Trânsito
Pedestre morre atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Costa Rica
Hospital da Vida
Trânsito
Encontrado ferido na BR-163, motociclista morre em hospital de Dourados
Metade do carro ficou submerso no córrego
Trânsito
Pneu estoura e médico cai com carro em córrego de Rio Brilhante
Gabriel não resistiu ao impacto violento do acidente
Trânsito
JD1TV: Câmera revela que motoentregador furou preferencial em acidente fatal na Capital
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
Acidente aconteceu em uma rodovia do Paraguai
Trânsito
Morador de Bela Vista capota caminhonete e morre em rodovia do Paraguai
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Grave acidente entre carros em distrito de Nova Andradina matou pai e filho
Trânsito
Grave acidente entre carros em distrito de Nova Andradina matou pai e filho
Motociclista não sobreviveu ao acidente
Trânsito
Motociclista bate em caminhão de coleta e morre a caminho do hospital em Dourados

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar