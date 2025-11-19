Homem morre ao ser atropelado e ter corpo dilacerado na BR-060, em Sidrolândia

Tiago Cardoso Cruz, de 42 anos, morreu após ser atropelado e ter o corpo dilacerado na madrugada desta quarta-feira, dia 19, na BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande. O condutor do veículo envolvido no acidente não foi localizado.

Equipe da Polícai Rodoviária Federal esteve no local e constatou que o corpo da vítima estava dilacerado e com partes a aproximadamente 20 metros do ponto de colisão.

Segundo consta no boletim de ocorrência, foram recolhidos roupas e pertences pessoais da vítima.

A Polícia Científica esteve no local atuando nos trabalhos de praxe.

O caso foi levado a delegacia e registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também