Menu
Menu Busca quarta, 19 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Trânsito

Homem morre ao ser atropelado e ter corpo dilacerado na BR-060, em Sidrolândia

Partes da vítima estavam espalhados pela pista

19 novembro 2025 - 12h38Luiz Vinicius
Perícia e Polícia Rodoviária Federal estiveram no localPerícia e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local   (Babalizando MS)

Tiago Cardoso Cruz, de 42 anos, morreu após ser atropelado e ter o corpo dilacerado na madrugada desta quarta-feira, dia 19, na BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande. O condutor do veículo envolvido no acidente não foi localizado.

Equipe da Polícai Rodoviária Federal esteve no local e constatou que o corpo da vítima estava dilacerado e com partes a aproximadamente 20 metros do ponto de colisão.

Segundo consta no boletim de ocorrência, foram recolhidos roupas e pertences pessoais da vítima.

A Polícia Científica esteve no local atuando nos trabalhos de praxe.

O caso foi levado a delegacia e registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Luiz Eneias atuava como vigilante
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente trabalhava como vigilante em Naviraí
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí
Caminhonete ficou com a frente destruída
Trânsito
Motorista escapa de tragédia ao colidir caminhonete em vaca na BR-060, em Nioaque
Pastor Beto morreu em grave acidente
Trânsito
Pastor comprou moto um dia antes de morrer em acidente em Aquidauana
Colisão envolveu três veículos
Trânsito
Pastor morre após colidir moto em dois veículos em Aquidauana
Viatura ficou com as quatro rodas para cima
Polícia
VÍDEO: Policial militar morre em grave acidente em rodovia de Iguatemi
Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
Motociclista é socorrido desacordado após bater em caminhonete estacionada em Guia Lopes
Membro de Moto Grupo de Chapadão morre em grave acidente na MS-306, em Cassilândia
Trânsito
Membro de Moto Grupo de Chapadão morre em grave acidente na MS-306, em Cassilândia
Picape ficou bastante danificada no acidente
Trânsito
Idoso morre durante capotamento de picape na MS-276, em Dourados
Jetta capotou após o acidente
Trânsito
Bêbado, motorista provoca acidente e capota carro na Avenida Afonso Pena

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025