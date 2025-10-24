Menu
Trânsito

Pedestre morre após ser atropelado por carro na MS-379, em Douradina

As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente

24 outubro 2025 - 07h50
Vítima não sobreviveu ao atropelamentoVítima não sobreviveu ao atropelamento   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Homem, identificado apenas como 'Neno', morreu após ser atropelado por um carro na noite desta quinta-feira, dia 23 de outubro, na MS-379, entre o distrito de Bocajá e Douradina.

Informações apontam que o veículo que teria se envolvido no acidente, abandonou o local.

Segundo o portal Rio Brilhante em Tempo Real, as autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, a vítima não apresentava mais sinais vitais.

Estiveram atuando no local a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Científica.

