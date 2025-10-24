Pedestre morre após ser atropelado por carro na MS-379, em Douradina

Homem, identificado apenas como 'Neno', morreu após ser atropelado por um carro na noite desta quinta-feira, dia 23 de outubro, na MS-379, entre o distrito de Bocajá e Douradina.
Informações apontam que o veículo que teria se envolvido no acidente, abandonou o local.
Segundo o portal Rio Brilhante em Tempo Real, as autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, a vítima não apresentava mais sinais vitais.
Estiveram atuando no local a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Científica.
