Idosa morre após ser atropelada no Jardim Noroeste; motociclista fugiu do local

Idosa, de 77 anos, identificada como Daguimar Gonçalves Cesário, morreu durante o domingo (12), após ser vítima de um atropelamento ocasionado por uma motocicleta, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que o piloto da motocicleta fugiu do local sem prestar o devido socorro à vítima.

A idosa teria dado entrada na Santa Casa de Campo Grande durante a madrugada, por volta das 00h03, deste domingo, pelo Corpo de Bombeiros.

Porém, em razão dos ferimentos, fraturas e condição clínica, Daguimar não resistiu e faleceu às 03h17.

Consta ainda que a Polícia Militar esteve no local, mas não preservou a cena devido à inexistência de vestígios no local dos fatos.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

