Idosa morre em capotamento e dois ficam feridos na MS-465, em Rio Brilhante

Silene França Leite, de 62 anos, morreu em decorrência de um capotamento de um veículo no final da tarde desta sexta-feira (12), na MS-465, em Rio Brilhante. O motorista, de 75 anos, e uma adolescente, de 13 anos, ficaram feridos e foram socorridos.

O motivo do acidente, segundo informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, é que o condutor teria perdido o controle da direção, saindo da pista e capotando o veículo, um Peugeot 208.

Uma das suspeitas é que um segundo veículo tenha passado e levantado poeira, atrapalhando assim a visão do condutor e provocado a capotagem.

Silene, que estava no banco dos passageiros, morreu ao ficar presa embaixo do carro. O motorista foi socorrido com possível fratura de clavícula e outras lesões, enquanto a adolescente não sofreu ferimentos graves.

A Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local atuando na ocorrência.

