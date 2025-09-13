Menu
Trânsito

Idosa morre em capotamento e dois ficam feridos na MS-465, em Rio Brilhante

Condutor foi socorrido com fratura na clavícula e adolescente somente escoriações

13 setembro 2025 - 08h11Luiz Vinicius
Capotamento aconteceu na rodovia MS-465Capotamento aconteceu na rodovia MS-465   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Silene França Leite, de 62 anos, morreu em decorrência de um capotamento de um veículo no final da tarde desta sexta-feira (12), na MS-465, em Rio Brilhante. O motorista, de 75 anos, e uma adolescente, de 13 anos, ficaram feridos e foram socorridos.

O motivo do acidente, segundo informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, é que o condutor teria perdido o controle da direção, saindo da pista e capotando o veículo, um Peugeot 208.

Uma das suspeitas é que um segundo veículo tenha passado e levantado poeira, atrapalhando assim a visão do condutor e provocado a capotagem.

Silene, que estava no banco dos passageiros, morreu ao ficar presa embaixo do carro. O motorista foi socorrido com possível fratura de clavícula e outras lesões, enquanto a adolescente não sofreu ferimentos graves.

A Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local atuando na ocorrência.

